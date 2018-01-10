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Майкл Дуглас авансом опроверг обвинения в непристойном поведении
Актер Майкл Дуглас авансом опровергнул претензии в свой адрес, которые еще не опубликовали некоторые СМИ.
Майкл Дуглас авансом опроверг обвинения в непристойном поведении


Голливудский актер знает, что некоторые СМИ располагают некоей информацией о его неприличном поведении, но пока не могут ее опубликовать, поскольку сведения никак не подкреплены фактами. И поэтому Дуглас заранее обеспечил себя опровержением. По его утверждению, та информация – полная ложь, не содержащая в себе и капли правды. Журналисты двух изданий - Variety и Hollywood Reporter – пока не распространяют сведения. Но у знаменитого актера нет уверенности в том, что и другие издания будут придерживаться той же политики.

В СМИ обратилась дама, имя которой не разглашается, работавшая на Майкла Дугласа 32 года назад и теперь обвиняющая его в неприличном поведении. По ее словам, он на ее глазах, не касаясь ее и не домогаясь, совершал некие бесстыдные действия сексуального характера. А также грубо при ней выражался. В ответ Дуглас заявил, что правдой является лишь вторая часть утверждения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:06
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