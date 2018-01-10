Поклонники заподозрили Алену Шишкову в том, что она увеличила грудь

Успешная модель и красавица Алена Шишкова в значительной мере изменилась внешне за последнее время. Именно к такому мнению пришли фанаты, которые заметили увеличенную грудь бывшей супруги Тимати.Внимательные поклонники обратили внимание на то, что красотка не просто увеличила грудь, но и изменила ее форму. Как заверяют фолловеры, бывшая любимая рэпера испортила этим свой внешний вид. Девушке ничего не стоило в себе менять, так как она всегда выглядела в гармонии с собой. Теперь же модель утратила свою изюминку. На что фанаты отреагировали отрицательно и стали ругать девушку за то, что она легла под нож к пластическим хирургам.Сама Алена не обращает никакого внимания на негативные высказывания и с удовольствием выкладывает в сеть снимок за снимком. На данный момент модель в Таиланде, где проводит новогодние каникулы в кругу близких друзей.