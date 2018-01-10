Популярный актер Хью Грант в пятый раз станет отцом

57-летний актер Хью Грант в пятый раз готовится стать отцом. Это будет третий общий ребенок с его возлюбленной Анной Эберштейн. У ребят уже есть двое детей – двухлетняя дочь и пятилетний сын. Пара, познакомилась в Лондоне на празднике у близких друзей. Очевидцы, видевшие на днях парочку, в ресторане Madeo в Лос-Анджелесе заметили, что беременность Анны уже достаточно заметна. Влюбленные посетили церемонию вручения наград «Золотой глобус», на который половинка актера пришла в черных штанах из кожи и пиджаке. В этом наряде прекрасно можно было разглядеть изменения фигуры Анны в связи с беременностью. Голубки с радостью позировали перед объективами фотокамер и выглядели совершенно счастливыми.Эту замечательную новость пара не опровергала, но в то же время никак не подтверждала. Корреспонденты из Швеции смогли поговорить с мамой Эберштейн, которая и сообщала, что с нетерпение ждет появления внучки или внука.Стоит напомнить, что у знаменитого актера Хью Гранта уже имеется двое деток от актрисы Тинглан Хонг – Табита, которой шесть лет и пятилетний Феликс.