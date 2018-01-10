Модель Кэндис Свейнпол сразила поклонников милым полуголым фото

На днях Свейнпол поведала общественности, что скоро во второй раз станет мамой. Накануне Нового года в Бразилии папарацци заметили модель со всем семейством и отметили изменения в её фигуре. Час назад Кэндис порадовала фанатов новым снимком. На фото девушка изображена на пляже с маленькой девочкой.Модель одета в открытый купальник и показывает свой округлившийся живот. Публикацию Свейнпол позитивно оценили около 380 тысяч пользователей, при этом восторженные комментарии оставили свыше 1,5 подписчиков. Больше года назад Кэндис родила мальчика, которого назвали Анэку. Муж модели Херманн Николи является манекенщиком. Пара вместе более двенадцати лет.