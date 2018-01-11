Химики создали многоразовую бумагу для струйных принтеров

По мнению ученых, многоразовый специальный материал для печати поможет защитить окружающую среду. Созданная бумага является многослойным матом, пропитанным химическими веществами. Эти вещества в реакцию вступают с солями металлов, вследствие чего получаются семь разных цветов. Химическими веществами в бумаге являются терпиридиновые молекулы-лиганды, которые соответствует конкретным ионам металлов (кобальт, цинк, железо). Чтобы улучшить оптические свойства бумаги в ее состав добавляется флуорен. При этом чернила для печати исследователями создавались благодаря смешиванию с водным раствором солей металлов.Ученые восемь раз печатали и стирали содержимое, пока бумага не начала утрачивать свою интенсивность. В течение шести месяцев не менялось качество используемых чернил.