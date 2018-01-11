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Химики создали многоразовую бумагу для струйных принтеров
Китайскими учеными специалистами разработан новый вид бумаги, с которой возможно стирать напечатанный текст, изображения.

Химики создали многоразовую бумагу для струйных принтеров

По мнению ученых, многоразовый специальный материал для печати поможет защитить окружающую среду. Созданная бумага является многослойным матом, пропитанным химическими веществами. Эти вещества в реакцию вступают с солями металлов, вследствие чего получаются семь разных цветов. Химическими веществами в бумаге являются терпиридиновые молекулы-лиганды, которые соответствует конкретным ионам металлов (кобальт, цинк, железо). Чтобы улучшить оптические свойства бумаги в ее состав добавляется флуорен. При этом чернила для печати исследователями создавались благодаря смешиванию с водным раствором солей металлов.

Ученые восемь раз печатали и стирали содержимое, пока бумага не начала утрачивать свою интенсивность. В течение шести месяцев не менялось качество используемых чернил.
Технологии / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:45
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