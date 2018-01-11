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Компания Xiaomi подготавливает к выпуску разработку автономного VR-шлема Oculus Go
Руководителями Facebook, представляющихся так же владельцами предприятия Oculus, в ходе выставки CES, сообщено о начале сотрудничества с известной компанией Xiaomi. Разработчиками намечен выпуск ранее анонсированной новинки, представленной разработкой VR-шлема.

Из выступлений Хьюго Барра, представляющего на мероприятии Facebook, а так же работавшего в Xiaomi, известно, что на китайском рынке новинка виртуальной реальности будет носить торговое название - Mi VR Standalone. На полках магазинов других стран пользователи увидят заявленный ранее шлем - Oculus Go.
Компания Xiaomi подготавливает к выпуску разработку автономного VR-шлема Oculus Go


Новый VR-шлем представлен как гаджет с полностью автономной работой. Его включение не требует смартфона или персонального компьютера. Производителями предусмотрено оснащение девайса аудиосистемой пространственного звучания и несколькими экранами. Новинка использует в качестве базы платформу Snapdragon 821. В зависимости от региона приобретения устройства, у покупателей будет возможность загрузки различного контента посредством официальных представительств магазинов Oculus или Xiaomi.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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