Компания Xiaomi подготавливает к выпуску разработку автономного VR-шлема Oculus Go

Из выступлений Хьюго Барра, представляющего на мероприятии Facebook, а так же работавшего в Xiaomi, известно, что на китайском рынке новинка виртуальной реальности будет носить торговое название - Mi VR Standalone. На полках магазинов других стран пользователи увидят заявленный ранее шлем - Oculus Go.Новый VR-шлем представлен как гаджет с полностью автономной работой. Его включение не требует смартфона или персонального компьютера. Производителями предусмотрено оснащение девайса аудиосистемой пространственного звучания и несколькими экранами. Новинка использует в качестве базы платформу Snapdragon 821. В зависимости от региона приобретения устройства, у покупателей будет возможность загрузки различного контента посредством официальных представительств магазинов Oculus или Xiaomi.