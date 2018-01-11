Дональд Трамп заявил о готовности США вести переговоры с КНДР
В пресс-службе Белого дома заявили о телефонном разговоре Дональда Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Таким образом, в ходе беседы президент США заявил о том, что его правительство готово начать переговоры с КНДР, только для этого стоит дождаться подходящего момента.
Помимо этого также обсуждалось то, что на руководство КНДР стоит продолжать политическое давление, чтобы добиться нужного результата. В частности лидеры обеих стран отметили важность политического диалога между Южной и Северной Кореей. Трамп считает, что переговоры США и КНДР могут привести к процессу ядерного разоружения вторых.
Стоит напомнить, что недавно представители Южной и Северной Кореи сели за стол переговоров, что сильно порадовало мировых лидеров остальных государств. Так дипломаты решали вопросы о возобновлении диалога между обоими государствами. Дональд Трамп заявил, что пока между соседями есть диалог, США не будет проводить никаких военных операций.
Помимо этого также обсуждалось то, что на руководство КНДР стоит продолжать политическое давление, чтобы добиться нужного результата. В частности лидеры обеих стран отметили важность политического диалога между Южной и Северной Кореей. Трамп считает, что переговоры США и КНДР могут привести к процессу ядерного разоружения вторых.
Стоит напомнить, что недавно представители Южной и Северной Кореи сели за стол переговоров, что сильно порадовало мировых лидеров остальных государств. Так дипломаты решали вопросы о возобновлении диалога между обоими государствами. Дональд Трамп заявил, что пока между соседями есть диалог, США не будет проводить никаких военных операций.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45