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Дональд Трамп заявил о готовности США вести переговоры с КНДР
В пресс-службе Белого дома заявили о телефонном разговоре Дональда Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Таким образом, в ходе беседы президент США заявил о том, что его правительство готово начать переговоры с КНДР, только для этого стоит дождаться подходящего момента.

Дональд Трамп заявил о готовности США вести переговоры с КНДР


Помимо этого также обсуждалось то, что на руководство КНДР стоит продолжать политическое давление, чтобы добиться нужного результата. В частности лидеры обеих стран отметили важность политического диалога между Южной и Северной Кореей. Трамп считает, что переговоры США и КНДР могут привести к процессу ядерного разоружения вторых.

Стоит напомнить, что недавно представители Южной и Северной Кореи сели за стол переговоров, что сильно порадовало мировых лидеров остальных государств. Так дипломаты решали вопросы о возобновлении диалога между обоими государствами. Дональд Трамп заявил, что пока между соседями есть диалог, США не будет проводить никаких военных операций.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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