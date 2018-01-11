Дональд Трамп заявил о готовности США вести переговоры с КНДР

Помимо этого также обсуждалось то, что на руководство КНДР стоит продолжать политическое давление, чтобы добиться нужного результата. В частности лидеры обеих стран отметили важность политического диалога между Южной и Северной Кореей. Трамп считает, что переговоры США и КНДР могут привести к процессу ядерного разоружения вторых.Стоит напомнить, что недавно представители Южной и Северной Кореи сели за стол переговоров, что сильно порадовало мировых лидеров остальных государств. Так дипломаты решали вопросы о возобновлении диалога между обоими государствами. Дональд Трамп заявил, что пока между соседями есть диалог, США не будет проводить никаких военных операций.