В Красноярске из цирка сбежала пума и напала на прохожую

Пока молодая мать с ребятишками на улице Белинского покупали билеты в цирк, на женщину напало животное. Как потом оказалось, хищница совершила побег из цирка.Оказавшийся неподалеку неравнодушный водитель спас женщину, забрав ее к себе в автомобиль и пару раз громко посигналив.Женщине крупно повезло в том, что сбежавшая «работница» цирка была еще детенышем, а не взрослой хищницей. Но даже она смогла разорвать верхнюю одежду пострадавшей в клочья и оставить несколько ран от когтей.Сотрудники цирка извинились перед пострадавшей и перепуганной женщиной и уладили инцидент без привлечения органов правопорядка.