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В Красноярске из цирка сбежала пума и напала на прохожую
Посреди Красноярска средь бела дня на оказавшуюся рядом женщину напала молодая пума, сбежавшая из местного цирка.
В Красноярске из цирка сбежала пума и напала на прохожую


Пока молодая мать с ребятишками на улице Белинского покупали билеты в цирк, на женщину напало животное. Как потом оказалось, хищница совершила побег из цирка.

Оказавшийся неподалеку неравнодушный водитель спас женщину, забрав ее к себе в автомобиль и пару раз громко посигналив.

Женщине крупно повезло в том, что сбежавшая «работница» цирка была еще детенышем, а не взрослой хищницей. Но даже она смогла разорвать верхнюю одежду пострадавшей в клочья и оставить несколько ран от когтей.

Сотрудники цирка извинились перед пострадавшей и перепуганной женщиной и уладили инцидент без привлечения органов правопорядка.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:19
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