Россиянам предрекли картофельный кризис

В официальном сообщении говорится о том, что уровень самообеспеченности России этим важным продуктом питания по сравнению с 2015 годом уже упал на 15 процентов.Посевные площади под картофель сократились в 1,7 раза в течение последних 10 лет. Плюс к этому, исчезли порядка двух миллионов частных хозяйств. Учитывая еще и тот факт, что в России слабо развита логистика, технология доведения овощей до кондиции, не хватает картофелехранилищ, то реальный дефицит этой огородной культуры может увеличиться.По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в первой половине этого года следует ожидать значительного роста цен на картошку.Росстат оценил валовой сбор картофеля в прошедшем году на уровне 29,6 миллиона тонн. При этом, по оценкам ИКАРа, урожай клубней в 2018 году может «просесть» до 22 миллионов тонн.