АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Россиянам предрекли картофельный кризис
Счетная палата Российской Федерации сделала неутешительный прогноз относительно роста дефицита картофеля на отечественном рынке в 2018 году.

Россиянам предрекли картофельный кризис


В официальном сообщении говорится о том, что уровень самообеспеченности России этим важным продуктом питания по сравнению с 2015 годом уже упал на 15 процентов.

Посевные площади под картофель сократились в 1,7 раза в течение последних 10 лет. Плюс к этому, исчезли порядка двух миллионов частных хозяйств. Учитывая еще и тот факт, что в России слабо развита логистика, технология доведения овощей до кондиции, не хватает картофелехранилищ, то реальный дефицит этой огородной культуры может увеличиться.

По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в первой половине этого года следует ожидать значительного роста цен на картошку.

Росстат оценил валовой сбор картофеля в прошедшем году на уровне 29,6 миллиона тонн. При этом, по оценкам ИКАРа, урожай клубней в 2018 году может «просесть» до 22 миллионов тонн.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости