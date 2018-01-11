АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Опубликованы фотографии смартфона версии Nokia 1
Китайскими источниками опубликованы фотоснимки бюджетного современного смартфона версии Nokia 1. Он должен осуществлять работу под управлением операционки Android Oreo (Go Edition).

Опубликованы фотографии смартфона версии Nokia 1

На первый взгляд слаживается впечатление, что устройство оснащается сдвоенной камерой. Но принимая в учёт бюджетную ориентированность смартфона, а также отсутствие дополнительных вырезов на чехле, можно сказать, что второй вырез предназначается для вспышки. Согласно ожиданиям, смартфон получит удобный дисплей, разрешение которого составляет 1280х720 пикселей. Оперативная память новинки составляет один гигабайт. Флэш-память современного устройства достигает шестнадцать гигабайт.

Роль однокристальной системы в данном случае достанется Snapdragon 212. Как передаётся специализированными СМИ, расценка на рассматриваемое устройство составляет приблизительно сто американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости