Опубликованы фотографии смартфона версии Nokia 1

На первый взгляд слаживается впечатление, что устройство оснащается сдвоенной камерой. Но принимая в учёт бюджетную ориентированность смартфона, а также отсутствие дополнительных вырезов на чехле, можно сказать, что второй вырез предназначается для вспышки. Согласно ожиданиям, смартфон получит удобный дисплей, разрешение которого составляет 1280х720 пикселей. Оперативная память новинки составляет один гигабайт. Флэш-память современного устройства достигает шестнадцать гигабайт.Роль однокристальной системы в данном случае достанется Snapdragon 212. Как передаётся специализированными СМИ, расценка на рассматриваемое устройство составляет приблизительно сто американских долларов.