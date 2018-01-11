Уфологи обнаружили на снимках NASA с Меркурия гигантскую рукотворную гору

На подобные выводы американской ассоциации уфологов натолкнули фотоснимки с Меркурия, где видно огромной высоты горную гряду, на вершине которой эксперты отметили прямоугольные выемки, имеющие слишком уж прямые углы, чтобы быть естественными образованиями.Именно этот факт натолкнул независимых экспертов на мысль об инопланетной цивилизации на Меркурии, так как гора, по их мнению, явно создавалась искусственно и служит каким-то пока не определенным инопланетным целям.