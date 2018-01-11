Уфологи обнаружили на снимках NASA с Меркурия гигантскую рукотворную гору
Уфологи из США в очередной раз узрели на снимках NASA c Меркурия некое образование явно не естественного происхождения. Рукотворная гора на Меркурие, по мнению независимых экспертов, является доказательством наличия инопланетной цивилизации на этой планете.
На подобные выводы американской ассоциации уфологов натолкнули фотоснимки с Меркурия, где видно огромной высоты горную гряду, на вершине которой эксперты отметили прямоугольные выемки, имеющие слишком уж прямые углы, чтобы быть естественными образованиями.
Именно этот факт натолкнул независимых экспертов на мысль об инопланетной цивилизации на Меркурии, так как гора, по их мнению, явно создавалась искусственно и служит каким-то пока не определенным инопланетным целям.
На подобные выводы американской ассоциации уфологов натолкнули фотоснимки с Меркурия, где видно огромной высоты горную гряду, на вершине которой эксперты отметили прямоугольные выемки, имеющие слишком уж прямые углы, чтобы быть естественными образованиями.
Именно этот факт натолкнул независимых экспертов на мысль об инопланетной цивилизации на Меркурии, так как гора, по их мнению, явно создавалась искусственно и служит каким-то пока не определенным инопланетным целям.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:30