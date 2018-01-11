Госдума отклонила законопроект о помощи находящимся за чертой бедности

Фракция коммунистов оказалась в меньшинстве при голосовании за их предложение финансировать проект помощи лицам, находящимся за чертой бедности. Предполагалось, что этот документ рассмотрят во время весенней работы Госдумы 2018 года. По предложению коммунистов, предполагалось, что федбюджет поддержит малоимущих при покупке лекарственных средств, продуктов и тех товаров, которые зарезервирует правительство Российской Федерации.По расчетам авторов проекта, на их помощь могли рассчитывать те люди, прожиточный минимум для которых является недостижимой мечтой. При этом их совокупный доход семьи умножался бы на 1,3. Отклонив это предложение, законодатели приняли сторону чиновников из Пенсионного фонда, которые уверенно сообщили, что в стране нет нищих пенсионеров. Одновременно Татьяна Голикова, руководитель Счетной палаты объявила, что более 20 млн трудоспособных россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.