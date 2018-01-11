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Власти США обвиняют Huawei в шпионаже
Американскими властями найдена в устройствах Huawei особенность, из-за которой китайского производителя заподозрили в шпионаже. Теперь от них исходит требование для операторов связи по недопущению старта начала продаж данных смартфонов на территории США.

В Лас-Вегасе, в рамках проведения выставки CES, Huawei планировала сделать официальное объявление о партнерстве с американской компанией сотовой связи AT&T, но сделке суждено было сорваться, по причине нежелания оператора продавать гаджеты компании Huawei. Источником утверждается, что всему виной определенное недоверие, выраженное американским правительством. Как считают власти, телефоны Huawei шпионят за каждым своим владельцем. Такие претензии поступают и от другого бренда - Verizon.
Власти США обвиняют Huawei в шпионаже


История длится с 2008 года, когда военные США сообщили о «тесной связи» Huawei с движением Народно - Освободительной армии Китая. По факту, бренду было запрещено получать доступ к сетям передачи сведений государственного и военного характера. Запрет сняли по истечении четырех лет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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