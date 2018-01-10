Ольга Серябкина почувствовала себя мудрой рядом с совой

Серябкина поведала, что совы являются хищницами, и в этом она видит корреляцию с образом женщины. Настроение этих птиц читается по движениям и взгляду, что опять же является характеристикой прекрасного пола. Фанаты отметили, что исполнительница песен благодаря большим глазам и сама схожа на сову.Некоторые поклонники поинтересовались, какие линзы одела Ольга для публикации. Они удивились, почему певица рассуждает о мудрости, будучи полуобнажённой. Одна из поклонниц заметила, что сова, не очень рада, что сидит на ее руке. Публикация Ольги Серябкиной за один час собрала около 70 тысяч лайков и 250 комментариев.