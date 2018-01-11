Гибридный военный медицинский комплекс оказывает помощь обычным москвичам

За небольшой отрезок времени клиника получила новые корпуса, в старых активно ведется ремонт. Кроме того, в начале зимы открылся Центр сочетанной боевой травмы, а медики получили передовое оборудование для более эффективного лечения больных.Среди всего этого особенно выделяется гибридный комплекс с современной операционной. Возможность оказать медицинскую помощь инновационными методами важна для каждого из нас, поскольку госпиталь занимается не одними лишь военными, а лечит также и простых граждан, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.По словам Александра Владимировича Есипова медики заведения всегда готовы к оказанию помощи на поле боя. Также между госпиталем и властями Москвы и Подмосковья подписан договор о помощи пострадавшим после ДТП. Тут госпиталь может похвастаться своей оперативностью - пациентов с места аварии в случае необходимости забирают на вертолетах и доставляют прямо в операционную для экстренной помощи. Это позволило сократить смертность от ДТП в Москве до 10%. Также на вертолетах транспортируют пациентов из Московских аэропортов, которые прибыли из других городов и стран.Особое внимание привлекается гибридная операционная в госпитале. Она оснащена фантастическими на вид приборами, везде присутствуют мониторы. Как утверждает руководитель Центра кардиохирургии Александр Николаевич Лищук, на данный момент это единственный гибридный комплекс такого рода в стране. Обычно раненым и пострадавшим нужно проводить не одну операцию. По этой причине такая операционная позволяет экономить время оказания медицинской помощи, поскольку ведется работа над несколькими областями тела. После этого человек реабилитируется и возвращается к обычной жизни намного быстрее.В операционной есть возможность обследовать все сосуды человека при помощи ангиографа, что позволяет проводить различные варианты операций, в том числе на открытом сердце или оперировать на сосудах или аорте закрытым способом — через бедренные и лучевые артерии.Врачи клиники регулярно посещают стажировки и общаются с коллегами других государств, чтобы повысить свой профессионализм. Руководитель ЦВКГ имени Вишневского Александр Владимирович Есипов надеется, что вскоре госпиталь начнет работать и с трансплантацией внутренних органов. В связи с этим уже подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.Несомненно, для Москвы и Московской области такое медицинское учреждение является необходимым. В развитии госпиталя его работники особенно выделяют участие нынешнего министра обороны С. К. Шойгу, который лично приезжал в клинику и решил сделать его основным звеном в помощи людям.