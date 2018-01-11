Кроссовки со встроенным проездным выпустили в Германии

О выпуске инновационной обуви с интегрированным чипом проездного документа сообщило Берлинское управление транспорта.Спортивные сникеры (легкая обувь, нечто среднее между кроссовками и кедами), внешне похожи на дизайн обивки сидений в вагонах берлинского метрополитена и технологически оснащены проездным билетом со сроком действия на один год.Такая спортивная обувь – плод реализации совместного проекта Берлинского управления транспорта и компании Аdidas.Первая серия сникеров – экспериментальная, поэтому выпущена ограниченным в 500 пар количеством. Но уже, начиная с 16 января на прилавках столичных магазинов Аdidas Originals они будут свободно продаваться по цене 180 евро за пару.Транспортное ведомство немецкой столицы, правда, не уточнило в своей информации, какой специальный прибор предусмотрен для считывания данных с проездного, встроенного в сникер.