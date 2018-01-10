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Экс-солистка "Серебро" перепела песню Бритни Спирс
Полина Фаворская, являющаяся экс-солисткой коллектива «Серебро», перепела композицию из репертуара Бритни Спирс «Oops!… I Did It Again».

Экс-солистка "Серебро" перепела песню Бритни Спирс

Полина Фаворская спела песню Бритни Спирс«Oops!… I Did It Again». Подписчики певицы считают, что она в последнее время стала очень популярной. Также поклонники сказали, что внешний вид девушки с каждым днём становится только лучше. Сама же Фаворская просто открывала рот под фонограмму данную композицию.

Однако её мимику и жесты высоко оценили фолловеры. Они попросили певицу заняться сольной карьерой, при этом выпустить свой альбом. Некоторые подписчики дополнили, что в группе «Серебро» Полину просто затмевала Серябкина, и именно поэтому девушка оставалась для российского слушателя незаметной. Пост Фаворской в течение часа сумел собрать более 44 тысяч лайков и 124 комментария.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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