Экс-солистка "Серебро" перепела песню Бритни Спирс

Полина Фаворская спела песню Бритни Спирс«Oops!… I Did It Again». Подписчики певицы считают, что она в последнее время стала очень популярной. Также поклонники сказали, что внешний вид девушки с каждым днём становится только лучше. Сама же Фаворская просто открывала рот под фонограмму данную композицию.Однако её мимику и жесты высоко оценили фолловеры. Они попросили певицу заняться сольной карьерой, при этом выпустить свой альбом. Некоторые подписчики дополнили, что в группе «Серебро» Полину просто затмевала Серябкина, и именно поэтому девушка оставалась для российского слушателя незаметной. Пост Фаворской в течение часа сумел собрать более 44 тысяч лайков и 124 комментария.