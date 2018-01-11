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Facebook планирует выпустить гаджет для видеосвязи
Компания Facebook планирует создать новый гаджет для видеочатов, музыки.

Facebook планирует выпустить гаджет для видеосвязи

Специалисты известной соцсети будет создана камера для разговоров пользователей по видеочату. Устройство "Портал" презентуют в конце весны. Новинка представляет собой камеру с динамиками и микрофоном. Пользователь сможет звонить по видеосвязи друзьям. Устройство будет понимать голосовые команды. "Портал" интегрируется с современными сервисами Spotify либо Netflix. Он обеспечивает просмотр различных кинокартин и прослушивание аудиотреков.

Модель стоит около 500 долларов. Раньше сообщалось про намерение Роскомнадзора обсудить действия компании Facebook. Компания раньше удалила из Сети страницу Рамзана Кадырова - главы Чечни. Причиной стало внесение Рамзана в санкционный список Соединённых Штатов. Главным вопросом диалога будет обсуждение ведомством выполнения соцсетью российских законов по локализации пользовательских данных.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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