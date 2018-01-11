Facebook планирует выпустить гаджет для видеосвязи

Специалисты известной соцсети будет создана камера для разговоров пользователей по видеочату. Устройство "Портал" презентуют в конце весны. Новинка представляет собой камеру с динамиками и микрофоном. Пользователь сможет звонить по видеосвязи друзьям. Устройство будет понимать голосовые команды. "Портал" интегрируется с современными сервисами Spotify либо Netflix. Он обеспечивает просмотр различных кинокартин и прослушивание аудиотреков.Модель стоит около 500 долларов. Раньше сообщалось про намерение Роскомнадзора обсудить действия компании Facebook. Компания раньше удалила из Сети страницу Рамзана Кадырова - главы Чечни. Причиной стало внесение Рамзана в санкционный список Соединённых Штатов. Главным вопросом диалога будет обсуждение ведомством выполнения соцсетью российских законов по локализации пользовательских данных.