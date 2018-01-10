Наталья Водянова надела свадебное платье Жаклин Кеннеди

Знаменитая российская модель Водянова в своем аккаунте Instagram опубликовала ролик, где она примеряет красивое кружевное платье. Сначала фанаты возрадовались: Водянова выходит замуж за гражданского мужа Антуана Арно! Но оказалось, что это не так. После того, как в кадре появился легендарный Валентино, стало ясно, что Наталья здесь – просто модель. А примерила она работу талантливого мастера, у которого есть своя История. Это наряд, который дизайнер специально создавал для Жаклин Кеннеди, супруги американского президента Джона Кеннеди. И в котором она в 1968 г., уже после смерти мужа, вторично вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.Супермодель поинтересовалась у подписчиков, осталась бы довольна в свое время Жаклин такой примеркой? После комплиментов от поклонников, сомнений в положительном ответе уже не оставалось.