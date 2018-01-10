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Наталья Водянова надела свадебное платье Жаклин Кеннеди
Модель Наталья Водянова надела на себя платье от легендарного итальянского кутюрье Валентино Гаравни – свадебное платье Жаклин Кеннеди.
Наталья Водянова надела свадебное платье Жаклин Кеннеди


Знаменитая российская модель Водянова в своем аккаунте Instagram опубликовала ролик, где она примеряет красивое кружевное платье. Сначала фанаты возрадовались: Водянова выходит замуж за гражданского мужа Антуана Арно! Но оказалось, что это не так. После того, как в кадре появился легендарный Валентино, стало ясно, что Наталья здесь – просто модель. А примерила она работу талантливого мастера, у которого есть своя История. Это наряд, который дизайнер специально создавал для Жаклин Кеннеди, супруги американского президента Джона Кеннеди. И в котором она в 1968 г., уже после смерти мужа, вторично вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

Супермодель поинтересовалась у подписчиков, осталась бы довольна в свое время Жаклин такой примеркой? После комплиментов от поклонников, сомнений в положительном ответе уже не оставалось.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:40
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