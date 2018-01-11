В Турции 2018-й объявлен годом Трои
Основанием объявить 2018-й годом Трои послужило то, что двадцать лет назад одно из самых легендарных поселений древнего мира было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО (подразделение в структуре ООН по вопросам культуры. образования).
В турецком городе Чанаккале и соседнем древнем городе-музее под открытым небом Трое, на побережье пролива Дарданеллы, это решение турецких властей отметили праздничными мероприятиями.
Согласно заявлению министра культуры и туризма Турции Наби Авджи правительство страны намерено превратить Трою в особую туристическую зону и, к слову, сделать все возможное, чтобы вся Турция вошла в первую тройку лучших мировых туристических маршрутов.
Троя (другое название – Илион) известна в основном по гомеровским («Илиада») и другим эллинским эпосам. Была открыта немецким археологом Генрихом Шлиманом во время раскопок холма Гиссарлык в 1870-х годах. Начиная с тех пор, были выявлены разные слои истории Трои, самый древний из которых относится к третьему тысячелетию до нашей эры.
В турецком городе Чанаккале и соседнем древнем городе-музее под открытым небом Трое, на побережье пролива Дарданеллы, это решение турецких властей отметили праздничными мероприятиями.
Согласно заявлению министра культуры и туризма Турции Наби Авджи правительство страны намерено превратить Трою в особую туристическую зону и, к слову, сделать все возможное, чтобы вся Турция вошла в первую тройку лучших мировых туристических маршрутов.
Троя (другое название – Илион) известна в основном по гомеровским («Илиада») и другим эллинским эпосам. Была открыта немецким археологом Генрихом Шлиманом во время раскопок холма Гиссарлык в 1870-х годах. Начиная с тех пор, были выявлены разные слои истории Трои, самый древний из которых относится к третьему тысячелетию до нашей эры.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 07:00