В Турции 2018-й объявлен годом Трои

В турецком городе Чанаккале и соседнем древнем городе-музее под открытым небом Трое, на побережье пролива Дарданеллы, это решение турецких властей отметили праздничными мероприятиями.Согласно заявлению министра культуры и туризма Турции Наби Авджи правительство страны намерено превратить Трою в особую туристическую зону и, к слову, сделать все возможное, чтобы вся Турция вошла в первую тройку лучших мировых туристических маршрутов.Троя (другое название – Илион) известна в основном по гомеровским («Илиада») и другим эллинским эпосам. Была открыта немецким археологом Генрихом Шлиманом во время раскопок холма Гиссарлык в 1870-х годах. Начиная с тех пор, были выявлены разные слои истории Трои, самый древний из которых относится к третьему тысячелетию до нашей эры.