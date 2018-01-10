Лазарев и Топалов встретились после затяжного конфликта
Влад Топалов, являющийся экс-солистом коллектива Smash, в рамках Instagram обнародовал памятный снимок с другом. Артист признался, что, невзирая на разногласия, Сергей Лазарев навсегда останется родным человеком.
Восемнадцать лет назад бывшие участники группы «Непоседы» создали дуэт Smash. Данный коллектив мгновенно стал популярным. Однако через два года между Топаловым и Лазаревым случился конфликт, и Сергей покинул группу. Через десять лет артисты воссоединились и выступили дуэтом еще раз в честь юбилея группы.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Влад рассказал, из-за чего они поссорились с Сергеем. По словам артиста, они были молодые, при этом очень разные. Они сутками находились вместе и начали уставать друг от друга. Дружеские отношения между Топаловым и Лазаревым начали налаживаться в прошедшем году. В данное время, скорей всего, восстановились окончательно. Данное фото за сутки собрало около 22 тысяч лайков.
Восемнадцать лет назад бывшие участники группы «Непоседы» создали дуэт Smash. Данный коллектив мгновенно стал популярным. Однако через два года между Топаловым и Лазаревым случился конфликт, и Сергей покинул группу. Через десять лет артисты воссоединились и выступили дуэтом еще раз в честь юбилея группы.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Влад рассказал, из-за чего они поссорились с Сергеем. По словам артиста, они были молодые, при этом очень разные. Они сутками находились вместе и начали уставать друг от друга. Дружеские отношения между Топаловым и Лазаревым начали налаживаться в прошедшем году. В данное время, скорей всего, восстановились окончательно. Данное фото за сутки собрало около 22 тысяч лайков.