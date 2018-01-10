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Лазарев и Топалов встретились после затяжного конфликта
Влад Топалов, являющийся экс-солистом коллектива Smash, в рамках Instagram обнародовал памятный снимок с другом. Артист признался, что, невзирая на разногласия, Сергей Лазарев навсегда останется родным человеком.

Лазарев и Топалов встретились после затяжного конфликта

Восемнадцать лет назад бывшие участники группы «Непоседы» создали дуэт Smash. Данный коллектив мгновенно стал популярным. Однако через два года между Топаловым и Лазаревым случился конфликт, и Сергей покинул группу. Через десять лет артисты воссоединились и выступили дуэтом еще раз в честь юбилея группы.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Влад рассказал, из-за чего они поссорились с Сергеем. По словам артиста, они были молодые, при этом очень разные. Они сутками находились вместе и начали уставать друг от друга. Дружеские отношения между Топаловым и Лазаревым начали налаживаться в прошедшем году. В данное время, скорей всего, восстановились окончательно. Данное фото за сутки собрало около 22 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:16
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