Лазарев и Топалов встретились после затяжного конфликта

Восемнадцать лет назад бывшие участники группы «Непоседы» создали дуэт Smash. Данный коллектив мгновенно стал популярным. Однако через два года между Топаловым и Лазаревым случился конфликт, и Сергей покинул группу. Через десять лет артисты воссоединились и выступили дуэтом еще раз в честь юбилея группы.В эфире шоу «Секрет на миллион» Влад рассказал, из-за чего они поссорились с Сергеем. По словам артиста, они были молодые, при этом очень разные. Они сутками находились вместе и начали уставать друг от друга. Дружеские отношения между Топаловым и Лазаревым начали налаживаться в прошедшем году. В данное время, скорей всего, восстановились окончательно. Данное фото за сутки собрало около 22 тысяч лайков.