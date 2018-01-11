Новый ракетный ранец разгонится до 320 км/час

Молниеносный новый ранец презентовали в рамках форума CES 2018. Он носит название JB-11. Современный аппарат от прежних "сородичей" отличается шестью турбореактивными двигателями вместо двух. Данная функция позволяет ранцу разогнаться вдвое быстрее, в сравнении с прежними подобным версиями. Максимальная высота поднятия реактивного ранца составляет 4,5 км. Предыдущие устройства не могли похвастаться такого рода показателями.Одна порция горючего позволяет устройству в полете находиться примерно 12 минут. Устройство может преодолеть расстояние больше чем 30 км. Возможно, уже в текущем году компания продемонстрирует ролик тестирования такого ранца. Сейчас подобные проекты конструируются специалистами в единичных случаях. Они не запускаются в масштабное производство.