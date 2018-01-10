Порно звезда Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

Аса Акира поддержала флешмоб под названием «День метро без штанов» (No pants Subway Day), который проходит в Нью-Йорке. Актриса публично обнажила свою грудь в вагоне метро. Пассажиры метрополитена также участвовали в данной фотосессии и позировали рядом с популярной порноактрисой. В рамках флешмоба все пассажиры, которые пользуются услугами метро, в вагонах должны находиться без юбок или штанов.Отличительной особенностью данного мероприятия является одно условие. Все люди, которые участвовали в флешбмобе, должны вести себя естественно. Они не должны подавать признаков того, что пассажиры в метрополитене являются раздетыми ниже пояса.