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Порно звезда Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро
Аса Акира, которая знаменита благодаря своим ролям в порнофильмах, в общественном транспорте устроила топлесс-фотосессию. Пассажиры метро лицезрели грудь популярной актрисы.

Порно звезда Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

Аса Акира поддержала флешмоб под названием «День метро без штанов» (No pants Subway Day), который проходит в Нью-Йорке. Актриса публично обнажила свою грудь в вагоне метро. Пассажиры метрополитена также участвовали в данной фотосессии и позировали рядом с популярной порноактрисой. В рамках флешмоба все пассажиры, которые пользуются услугами метро, в вагонах должны находиться без юбок или штанов.

Отличительной особенностью данного мероприятия является одно условие. Все люди, которые участвовали в флешбмобе, должны вести себя естественно. Они не должны подавать признаков того, что пассажиры в метрополитене являются раздетыми ниже пояса.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:13
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