«Яндекс» выделил свои медиасервисы в отдельную компанию

Руководство Яндекс» проинформировало про свои планы на ближайшее будущее. В свою очередь интернет-компания планирует представить новую свою бизнес-единицу. Сюда войдут все имеющиеся медиасервисы «Яндекса». Их объединят в отдельную дочернюю компанию типа ООО «Яндекс.Такси», а также «Яндекс.Маркет». В настоящее время совокупная ежемесячная аудитория таких медиасервисов составляет около 50 000 человек. Это примерно половина всех пользователей Рунета.Команда медиасервисов таким образом получит большую свободу, а также сможет добиться в дальнейшем больших успехов. При этом сообщается, что данные сервисы за последние года смогли доказать свою состоятельность, приумножив основательно доходы компании.