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«Яндекс» выделил свои медиасервисы в отдельную компанию
Специалисты «Яндекс» планируют выделить «Яндекс.Музыку», «КиноПоиск», «Яндекс.Телепрограмму», «Яндекс.Афишу», в отдельное новое бизнес-направление. Об этом объявили представители интернет-компании.

«Яндекс» выделил свои медиасервисы в отдельную компанию

Руководство Яндекс» проинформировало про свои планы на ближайшее будущее. В свою очередь интернет-компания планирует представить новую свою бизнес-единицу. Сюда войдут все имеющиеся медиасервисы «Яндекса». Их объединят в отдельную дочернюю компанию типа ООО «Яндекс.Такси», а также «Яндекс.Маркет». В настоящее время совокупная ежемесячная аудитория таких медиасервисов составляет около 50 000 человек. Это примерно половина всех пользователей Рунета.

Команда медиасервисов таким образом получит большую свободу, а также сможет добиться в дальнейшем больших успехов. При этом сообщается, что данные сервисы за последние года смогли доказать свою состоятельность, приумножив основательно доходы компании.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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