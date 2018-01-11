Nokia 6 появилась на рынке Китая

Стоит отметить, что новая Nokia 6 оснащена 5,5-дюймовым дисплеем, который предоставит пользователю качество стандарта FullHD. Девайс получил две камеры – 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную. В аппаратной основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Объем основного запоминающего устройства составляет 4 гигабайта, а вот количество памяти для накопителя данных может достигать отметки в 32 или 64 гигабайта в зависимости от комплектации.Внутренности смартфона защищены от внешнего воздействия корпусом из металла, цвет которого может быть как черным, так и серебристым. Что касается стоимости, то в Китае телефон доступен за 1,5 тысячи юаней, а это в переводе на рубль 13 тысяч.