Nokia 6 появилась на рынке Китая
Финское подразделение компании HMD Global, бренд Nokia, официально представило свой смартфон шестого поколения, который уже появился на рынке Китая во второй генерации. На данный момент мобильное устройство можно приобрести только на китайском рынке.
Стоит отметить, что новая Nokia 6 оснащена 5,5-дюймовым дисплеем, который предоставит пользователю качество стандарта FullHD. Девайс получил две камеры – 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную. В аппаратной основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Объем основного запоминающего устройства составляет 4 гигабайта, а вот количество памяти для накопителя данных может достигать отметки в 32 или 64 гигабайта в зависимости от комплектации.
Внутренности смартфона защищены от внешнего воздействия корпусом из металла, цвет которого может быть как черным, так и серебристым. Что касается стоимости, то в Китае телефон доступен за 1,5 тысячи юаней, а это в переводе на рубль 13 тысяч.
Стоит отметить, что новая Nokia 6 оснащена 5,5-дюймовым дисплеем, который предоставит пользователю качество стандарта FullHD. Девайс получил две камеры – 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную. В аппаратной основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Объем основного запоминающего устройства составляет 4 гигабайта, а вот количество памяти для накопителя данных может достигать отметки в 32 или 64 гигабайта в зависимости от комплектации.
Внутренности смартфона защищены от внешнего воздействия корпусом из металла, цвет которого может быть как черным, так и серебристым. Что касается стоимости, то в Китае телефон доступен за 1,5 тысячи юаней, а это в переводе на рубль 13 тысяч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00