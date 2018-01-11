АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Nokia 6 появилась на рынке Китая
Финское подразделение компании HMD Global, бренд Nokia, официально представило свой смартфон шестого поколения, который уже появился на рынке Китая во второй генерации. На данный момент мобильное устройство можно приобрести только на китайском рынке.

Nokia 6 появилась на рынке Китая


Стоит отметить, что новая Nokia 6 оснащена 5,5-дюймовым дисплеем, который предоставит пользователю качество стандарта FullHD. Девайс получил две камеры – 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную. В аппаратной основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Объем основного запоминающего устройства составляет 4 гигабайта, а вот количество памяти для накопителя данных может достигать отметки в 32 или 64 гигабайта в зависимости от комплектации.

Внутренности смартфона защищены от внешнего воздействия корпусом из металла, цвет которого может быть как черным, так и серебристым. Что касается стоимости, то в Китае телефон доступен за 1,5 тысячи юаней, а это в переводе на рубль 13 тысяч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости