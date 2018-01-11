Samsung Galaxy S9 представят на MWC 2018
Новый флагманский смартфон южнокорейского бренда Samsung, девайс Galaxy S9, уже точно не представят на Consumer Electronic Show 2018. Таким образом, информация о переносе премьеры новинки стала полностью актуальной, производители официально заявили, что телефон будет показан в рамках выставки Mobile World Congress 2018.
Об этой новости рассказал руководитель подразделения Samsung по производству смартфонов Кох Донг Джин, посетив выставку CES 2018. Менеджер отметил, что презентация флагмана была отложена до февраля текущего года.
Также Кох Донг Джин рассказал о том, что в рамках представления Samsung Galaxy S9, будет раскрыто информацию касательно выхода новинки на рынок.
Об этой новости рассказал руководитель подразделения Samsung по производству смартфонов Кох Донг Джин, посетив выставку CES 2018. Менеджер отметил, что презентация флагмана была отложена до февраля текущего года.
Также Кох Донг Джин рассказал о том, что в рамках представления Samsung Galaxy S9, будет раскрыто информацию касательно выхода новинки на рынок.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00