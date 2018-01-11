Samsung Galaxy S9 представят на MWC 2018

Об этой новости рассказал руководитель подразделения Samsung по производству смартфонов Кох Донг Джин, посетив выставку CES 2018. Менеджер отметил, что презентация флагмана была отложена до февраля текущего года.Также Кох Донг Джин рассказал о том, что в рамках представления Samsung Galaxy S9, будет раскрыто информацию касательно выхода новинки на рынок.