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Сенат США решил разобраться с проблемой устаревших моделей от Apple
Уже ставшие известные всем намеренные действия по замедлению работы смартфонов, отзываются для Apple очередными неприятностями. После начала расследования Францией, появились вопросы к производителю у Сената США. Сенатором Джоном Туном, возглавляющим комитет по вопросам торговли, направлены письменные вопросы, адресованные Тиму Куку, главе компании.

Поступающие со стороны Apple извинения, звучащие в ответ на обвинения по замедлению работы смартфонов устаревших моделей, не достаточны для исключения проблем с властями.
Сенат США решил разобраться с проблемой устаревших моделей от Apple


После начала предварительного расследования против компании со стороны Франции, изучением вопроса занялся Сенат США. В письме Джона Туна, главы комитета по торговле, для руководства Apple, сенатор задает компании целый ряд вопросов, относительно развития скандала. Информация из сообщений The Wall Street Journal.

Среди прочих организационных моментов, сенатор просит уточнить реакцию компании на жалобы пользователей, основанные на ухудшении скорости работы смартфонов. Особо интересует возможное нарушение корпорацией закона, в ситуации, когда одни пользователи производили полную оплату замены батарей, а другим была предоставлена скидка на подобную услугу. Про ответную реакцию от Apple, на отправленное письмо сенатором, пока никаких сообщений нет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
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