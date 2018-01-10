Сенат США решил разобраться с проблемой устаревших моделей от Apple

Поступающие со стороны Apple извинения, звучащие в ответ на обвинения по замедлению работы смартфонов устаревших моделей, не достаточны для исключения проблем с властями.После начала предварительного расследования против компании со стороны Франции, изучением вопроса занялся Сенат США. В письме Джона Туна, главы комитета по торговле, для руководства Apple, сенатор задает компании целый ряд вопросов, относительно развития скандала. Информация из сообщений The Wall Street Journal.Среди прочих организационных моментов, сенатор просит уточнить реакцию компании на жалобы пользователей, основанные на ухудшении скорости работы смартфонов. Особо интересует возможное нарушение корпорацией закона, в ситуации, когда одни пользователи производили полную оплату замены батарей, а другим была предоставлена скидка на подобную услугу. Про ответную реакцию от Apple, на отправленное письмо сенатором, пока никаких сообщений нет.