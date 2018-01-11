Диетологи рассказали о важности «разгрузочного» питания после праздников

Помимо советов насчет диеты Ленев также дал рекомендации касательно приготовления пищи. Так эксперт утверждает, что пищу для стола лучше всего запекать в духовке, а не жарить на сковородке.В свою очередь другой специалист в области диетологии, сотрудник НИИ питания РАМН Елена Чедия, утверждает, что если человек не чувствует какого-либо дискомфорта после новогодних застолий, применять какие-то диеты не стоит. Так женщина советует просто вернуться к своему повседневному рациону питания.Сообщается, что гипертоникам и гипотоникам желательно наладить водно-солевой баланс, поскольку в течение праздников он наверняка был нарушен. Чедия рекомендует применение кураги, которая в отварном виде отлично справляется с выводом натрия из организма и укрепляет сердечно-сосудистую систему.