Диетологи рассказали о важности «разгрузочного» питания после праздников
Олег Ленев, представитель НИИ питания РАМН, заявил, что после новогодних праздников людям обязательно необходимо выставить себе «разгрузочный» тип питания. Таким образом, специалист советует уменьшить потребление углеводов и белка и насесть на овощи с фруктами.
Помимо советов насчет диеты Ленев также дал рекомендации касательно приготовления пищи. Так эксперт утверждает, что пищу для стола лучше всего запекать в духовке, а не жарить на сковородке.
В свою очередь другой специалист в области диетологии, сотрудник НИИ питания РАМН Елена Чедия, утверждает, что если человек не чувствует какого-либо дискомфорта после новогодних застолий, применять какие-то диеты не стоит. Так женщина советует просто вернуться к своему повседневному рациону питания.
Сообщается, что гипертоникам и гипотоникам желательно наладить водно-солевой баланс, поскольку в течение праздников он наверняка был нарушен. Чедия рекомендует применение кураги, которая в отварном виде отлично справляется с выводом натрия из организма и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Помимо советов насчет диеты Ленев также дал рекомендации касательно приготовления пищи. Так эксперт утверждает, что пищу для стола лучше всего запекать в духовке, а не жарить на сковородке.
В свою очередь другой специалист в области диетологии, сотрудник НИИ питания РАМН Елена Чедия, утверждает, что если человек не чувствует какого-либо дискомфорта после новогодних застолий, применять какие-то диеты не стоит. Так женщина советует просто вернуться к своему повседневному рациону питания.
Сообщается, что гипертоникам и гипотоникам желательно наладить водно-солевой баланс, поскольку в течение праздников он наверняка был нарушен. Чедия рекомендует применение кураги, которая в отварном виде отлично справляется с выводом натрия из организма и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00