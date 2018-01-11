Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за предсказания вуду
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку поверил предсказанию вуду и не стал продлевать контракт с футбольным клубом «Евертон». Позже футболист стал игроком «Манчестер Юнайтед», хотя ему сообщали о «Челси».
Владелец клуба из Ливерпуля Фархад Мошири рассказал журналистам The Guardian о том, что ему пришлось около трех месяцев убеждать агента футболиста, а также говорить с его родителями, чтобы Лукаку остался в клубе. Ему предлагали лучшие условия, при этом «Эвертон» параллельно улучшал условия договора вместе с предложениями «Челси».
«Ирискам» вроде бы удалось достичь согласия, но после поездки в Африку, футболист резко изменил свое решение. Он сообщил Мошири о том, что вуду посоветовал ему перейти в «Челси», поэтому игрок отказался от продления контракта. Тем не менее, нападающий оказался в составе «красных дьяволов», которые заплатили за него 109 миллионов евро с учетом бонусов.
Владелец клуба из Ливерпуля Фархад Мошири рассказал журналистам The Guardian о том, что ему пришлось около трех месяцев убеждать агента футболиста, а также говорить с его родителями, чтобы Лукаку остался в клубе. Ему предлагали лучшие условия, при этом «Эвертон» параллельно улучшал условия договора вместе с предложениями «Челси».
«Ирискам» вроде бы удалось достичь согласия, но после поездки в Африку, футболист резко изменил свое решение. Он сообщил Мошири о том, что вуду посоветовал ему перейти в «Челси», поэтому игрок отказался от продления контракта. Тем не менее, нападающий оказался в составе «красных дьяволов», которые заплатили за него 109 миллионов евро с учетом бонусов.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00