На Джеймса Франко продолжают поступать жалобы о сексуальных домогательствах

Когда Джеймс Франко завладел «Золотым глобусом» за то, что он «Лучший актёр в комедии или мюзикле», в соцсетях появилась две жалобы от женщин за то, что он их пытался склонить к не очень хорошим действиям. А звали их Сара Тизер-Каплан и Виолет Палей.Сара писала, что Джеймс Франко заставлял её сниматься в «Сексуальных сценах», и при этом она должна была быть полностью обнаженной, он говорил что это должно быть обязательным за условиями контракта. Она говорила что её заработок будет состоять 100 долларов. «Если перед тобой человек который с лёгкостью может сломать тебе карьеру, и когда предлагает роль, тогда мне трудно будет отказаться потому, что если я откажусь то могу получить пометку «Трудная» или «Агрессивная», и это всё может повлиять на мою работу». А Франку было бы приятно узнать то, что он без затруднений мог сломать чужую карьеру.А вот вторая написала, что он принудил её к оральному сексу, а потом ещё приглашал к себе в номер семнадцатилетнею знакомую. А также она рассказала, что в тот случай домогательства уже была совершеннолетней, теперь предъявить какое-нибудь жалоб Джеймсу Франко увы никак.