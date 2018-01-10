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Обложку «Playboy» впервые украсит мужчина-трансгендер
Представители немецкой версии издания мужского глянца «Playboy» подтвердили данные о том, что обложку журнала украсит мужчина-трансгендер. Более того, модель будет участвовать в фотосессии полностью обнаженным.

Обложку «Playboy» впервые украсит мужчина-трансгендер


Мужской глянец «Playboy» прославился тем, что его страницы открывают взору мужчин откровенные кадры женских прелестей. Но представители немецкой версии журнала впервые за всю историю «Playboy» отступили от стандартного шаблона и разместили на обложке издания фото мужчины-трансгендера. Новый выпуск журнала украсит 21-летний парень, который попросил, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.

Отметим, что в 2017 году модель Джулианна Фарфалла принимала участие во всемирно-известном модельном шоу Next Topmodel. Здесь мужчина-трансгендер боролся за победу рядом с другими девушками.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:30
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