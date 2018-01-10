Обложку «Playboy» впервые украсит мужчина-трансгендер

Мужской глянец «Playboy» прославился тем, что его страницы открывают взору мужчин откровенные кадры женских прелестей. Но представители немецкой версии журнала впервые за всю историю «Playboy» отступили от стандартного шаблона и разместили на обложке издания фото мужчины-трансгендера. Новый выпуск журнала украсит 21-летний парень, который попросил, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.Отметим, что в 2017 году модель Джулианна Фарфалла принимала участие во всемирно-известном модельном шоу Next Topmodel. Здесь мужчина-трансгендер боролся за победу рядом с другими девушками.