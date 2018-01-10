Обложку «Playboy» впервые украсит мужчина-трансгендер
Представители немецкой версии издания мужского глянца «Playboy» подтвердили данные о том, что обложку журнала украсит мужчина-трансгендер. Более того, модель будет участвовать в фотосессии полностью обнаженным.
Мужской глянец «Playboy» прославился тем, что его страницы открывают взору мужчин откровенные кадры женских прелестей. Но представители немецкой версии журнала впервые за всю историю «Playboy» отступили от стандартного шаблона и разместили на обложке издания фото мужчины-трансгендера. Новый выпуск журнала украсит 21-летний парень, который попросил, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.
Отметим, что в 2017 году модель Джулианна Фарфалла принимала участие во всемирно-известном модельном шоу Next Topmodel. Здесь мужчина-трансгендер боролся за победу рядом с другими девушками.
Мужской глянец «Playboy» прославился тем, что его страницы открывают взору мужчин откровенные кадры женских прелестей. Но представители немецкой версии журнала впервые за всю историю «Playboy» отступили от стандартного шаблона и разместили на обложке издания фото мужчины-трансгендера. Новый выпуск журнала украсит 21-летний парень, который попросил, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.
Отметим, что в 2017 году модель Джулианна Фарфалла принимала участие во всемирно-известном модельном шоу Next Topmodel. Здесь мужчина-трансгендер боролся за победу рядом с другими девушками.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:30