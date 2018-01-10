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Шура перестанет хромать благодаря перенесенной хирургической операции
Шура в рамках Instagram обнародовал новую публикацию, на которой он улыбается в объектив камеры вместе с врачом больницы. Певец после перенесенной операции по эндопротезированию, перестанет хромать.

Шура перестанет хромать благодаря перенесенной хирургической операции

Под публикацией Шура поблагодарил медработников за их профессионализм и фанатов за искренние пожелания. Врачи успешно провели хирургическое вмешательство и осуществили давнюю мечту отечественного исполнителя песен. После реабилитации артист будет абсолютно здоровым, при этом перестанет хромать. На показанном снимке певец, лежит на кровати и на камеру поднимает палец вверх.

Шура пообещал поведать поклонникам, как проходит его реабилитация. В течение часа пост артиста собрал более 2 тысяч отметок «Мне нравится». В комментариях поклонники стали желать исполнителю песен скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты признались, что для них Шура является «кумиром детства».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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