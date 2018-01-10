Шура перестанет хромать благодаря перенесенной хирургической операции

Под публикацией Шура поблагодарил медработников за их профессионализм и фанатов за искренние пожелания. Врачи успешно провели хирургическое вмешательство и осуществили давнюю мечту отечественного исполнителя песен. После реабилитации артист будет абсолютно здоровым, при этом перестанет хромать. На показанном снимке певец, лежит на кровати и на камеру поднимает палец вверх.Шура пообещал поведать поклонникам, как проходит его реабилитация. В течение часа пост артиста собрал более 2 тысяч отметок «Мне нравится». В комментариях поклонники стали желать исполнителю песен скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты признались, что для них Шура является «кумиром детства».