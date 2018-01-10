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Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в аналог Венеры
Известный научный деятель Стивен Хокинг предупредил касательно того, что в дальнейшем последствия изменения климата превратят нашу Голубую планету в аналог Венеры, непосредственно температура достигает больше 400 градусов Цельсия.

Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в аналог Венеры

В свою очередь Хокинг настоял, что в настоящее время глупо отрицать воздействие глобального потепления на изменение климата Земли. Стивен Хокинг отмечает, что в случае бездействия людей в отношении ослабления парникового эффекта, который образуется вследствие глобального потепления, Земля в дальнейшем разогреваться будет всё сильнее.

Стоит напомнить, что Дональдом Трампом раньше был одобрен выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Стивен Хокинг, комментируя такое намерение американского президента, заявил, что решение Дональда Трампа, будет иметь глобальные последствия, в свою очередь которые затронут в итоге всю планету.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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