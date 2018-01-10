Зрители "Дома-2" уверены, что Александр Гобозов вскоре вернётся на проект

В телешоу Александр зарекомендовал себя как крайне скандальная личность, устраивая потасовки не только со своей возлюбленной Алианой Устиненко, но и с её материю. Как известно, парочка очень нестабильна, о чём свидетельствуют их три брака. Не так давно молодые люди снова развелись, и как считают фанаты, новое воссоединение вряд ли произойдёт.Теперь в своём Instagram мужчина начал выставлять фотоснимки времён участия в телешоу "Дом-2", серьёзно ударившись в ностальгию. Подписчики уверены, что Гобозов появится вскоре на проекте, о чём активно намекает. В последнее время в периметр вернулось немалое количество бывших участников, и фанаты считают, что на этой волне у Александры очень хорошие шансы стать очередным счастливчиком.