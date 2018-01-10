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Зрители "Дома-2" уверены, что Александр Гобозов вскоре вернётся на проект
Уже пару недель в Сети "шумит" информация о возможном возвращении на "Дом-2" Александра Гобозова, который когда-то был популярным участником телестройки.

В телешоу Александр зарекомендовал себя как крайне скандальная личность, устраивая потасовки не только со своей возлюбленной Алианой Устиненко, но и с её материю. Как известно, парочка очень нестабильна, о чём свидетельствуют их три брака. Не так давно молодые люди снова развелись, и как считают фанаты, новое воссоединение вряд ли произойдёт.

Зрители "Дома-2" уверены, что Александр Гобозов вскоре вернётся на проект

Теперь в своём Instagram мужчина начал выставлять фотоснимки времён участия в телешоу "Дом-2", серьёзно ударившись в ностальгию. Подписчики уверены, что Гобозов появится вскоре на проекте, о чём активно намекает. В последнее время в периметр вернулось немалое количество бывших участников, и фанаты считают, что на этой волне у Александры очень хорошие шансы стать очередным счастливчиком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:08
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