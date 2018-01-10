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Юлия Меньшова испугала поклонников своим лицом
Ольга Меньшова в рамках Instagram в очередной раз хотела порадовать многочисленных фанатов. Однако фото, обнародованное телеведущей, вызвало большое беспокойство у её поклонников.

Юлия Меньшова испугала поклонников своим лицом

Ольга Меньшова, являющаяся знаменитой телеведущей, выложила новую публикацию, на которой подписчики просто её не узнали. Фанаты сказали, что Меньшова на лице слегка осунулось, при этом её внешность напоминает болезненное состояние. Ольга не ретуширует свои снимки с помощью программ, которые делают моложе или худее, за что её и уважают многочисленные поклонники.

Однако в этот раз подписчики ведущей заметили, что она очень похудела. Поклонники в комментариях начали спрашивать касательно её самочувствия и о состоянии здоровья Меньшовой. Многие фолловеры посоветовали Ольге набрать немного в весе. Они считают, что это вернёт ей обаятельный и здоровый вид.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:54
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