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Сюрпризы могут привести к проявлению посттравматического стрессового расстройства у ветеранов
Исследователи обнаружили, что шок от шума и света, которые сопровождают различные сюрпризы, может вызвать чувства глубокого опасения среди ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Сюрпризы могут привести к проявлению посттравматического стрессового расстройства у ветеранов


Исследование предполагает, что люди с ПТСР могут быть затронуты такими событиями, как, например, фейерверк в ночное время. Ученые из Института технических исследований штата Вирджиния (VTCRI) обнаружили, что люди с ПТСР имеют очень тревожную реакцию на неожиданные события.

Большинство людей реагируют на сюрпризы удивлением, а у людей с ПТСР чрезмерная активность некоторых частей мозга может затруднить адекватное реагирование на изменения окружающей среды и жизненные события.

«Несоразмерные реакции на неожиданные стимулы окружающей среды являются основным симптомом ПТСР, – сказал доктор Перл Чиу, профессор VTCRI и ведущий автор исследования. – Для людей с ПТСР неожиданные события – шумом, например – может вызывать ощущение вопроса жизни и смерти».

Более ранние работы привлекли большее внимание к воспринимаемым угрозам и неожиданным событиям в ПТСР, но механическое обоснование этой гиперчувствительности до сих пор остается неясным.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:02
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