Сюрпризы могут привести к проявлению посттравматического стрессового расстройства у ветеранов

Исследование предполагает, что люди с ПТСР могут быть затронуты такими событиями, как, например, фейерверк в ночное время. Ученые из Института технических исследований штата Вирджиния (VTCRI) обнаружили, что люди с ПТСР имеют очень тревожную реакцию на неожиданные события.Большинство людей реагируют на сюрпризы удивлением, а у людей с ПТСР чрезмерная активность некоторых частей мозга может затруднить адекватное реагирование на изменения окружающей среды и жизненные события.«Несоразмерные реакции на неожиданные стимулы окружающей среды являются основным симптомом ПТСР, – сказал доктор Перл Чиу, профессор VTCRI и ведущий автор исследования. – Для людей с ПТСР неожиданные события – шумом, например – может вызывать ощущение вопроса жизни и смерти».Более ранние работы привлекли большее внимание к воспринимаемым угрозам и неожиданным событиям в ПТСР, но механическое обоснование этой гиперчувствительности до сих пор остается неясным.