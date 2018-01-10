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Дмитрий Дмитренко пожелал Ольге Рапунцель лёгких родов
Скандальный участник "Дома-2" Дмитрий Дмитренко, который ждёт первенца вместе со своей беременной женой Ольгой Рапунцель, опубликовал новый пост в Instagram, где рассказал, каким хочет видеть 2018 год.

Как отметил Дмитрий, ему бы хотелось, чтобы текущий год стал просто невероятным для него и Ольги, чего молодой человек пожелал и всем остальным людям, которые его читают. Парень также отметил, что в 2018 году он постарается решить все задачи, которые поставил перед собой, и уладить семейные проблемы. К слову, больше всего Дмитрий хочет, чтобы роды Ольги не были сложными.

Дмитрий Дмитренко пожелал Ольге Рапунцель лёгких родов

"Хочу пожелать своей любимой жене лёгких родов. И жду с нетерпением, когда я увижу нашу красавицу-доченьку. Я очень рад, что в этом году нас уже будет трое. Счастливого 2018 года желаю всем. Любите, цените и уважайте друг друга. Берегите своих родителей и свою любовь", - написал Дмитрий.

Прежде Дмитренко вернулся на "Дом-2", чтобы продолжить сожительство с Рапунцель. В данный момент супруги, окончательно оставившие все обиды за плечами, хотят сыграть вторую свадьбу и обвенчаться, хоть родители Ольги и против такого разворота событий.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:02
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