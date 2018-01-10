Пользователи раскритиковали фигуру Юлии Проскуряковой в купальнике

Тридцатипятилетняя Юлия Проскурякова со своим мужем Игорем Николаевым провела новогодние праздники на территории Майами. Невзирая на то, что практически весь отпуск стояла прохладная погода, певице все-таки удалось окунуться в океан, так как на днях немножко потеплело. Артистка обнародовала в рамках Instagram видеоролик, который был сделан в то время, когда она отдыхала на пляже.Поклонники рассмотрели на ролике фигуру Проскуряковой. Подписчики не оценили пост Юлии. Они отметили, что певица совсем перестала следить за своей фигурой и в результате на неё снова обрушилась волна критики. Видео исполнительницы песен в течение трёх дней собрало более 6 тысяч лайков и свыше 100 комментариев.