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Пользователи раскритиковали фигуру Юлии Проскуряковой в купальнике
Певица Юлия Проскурякова несколько дней назад выложила в своем микроблоге Instagram видео, на котором изображено, как она заходит в океан в купальнике. Фанаты рассмотрели располневшую фигуру исполнительницы песен.

Пользователи раскритиковали фигуру Юлии Проскуряковой в купальнике

Тридцатипятилетняя Юлия Проскурякова со своим мужем Игорем Николаевым провела новогодние праздники на территории Майами. Невзирая на то, что практически весь отпуск стояла прохладная погода, певице все-таки удалось окунуться в океан, так как на днях немножко потеплело. Артистка обнародовала в рамках Instagram видеоролик, который был сделан в то время, когда она отдыхала на пляже.

Поклонники рассмотрели на ролике фигуру Проскуряковой. Подписчики не оценили пост Юлии. Они отметили, что певица совсем перестала следить за своей фигурой и в результате на неё снова обрушилась волна критики. Видео исполнительницы песен в течение трёх дней собрало более 6 тысяч лайков и свыше 100 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:53
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