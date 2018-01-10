Пользователи раскритиковали фигуру Юлии Проскуряковой в купальнике
Певица Юлия Проскурякова несколько дней назад выложила в своем микроблоге Instagram видео, на котором изображено, как она заходит в океан в купальнике. Фанаты рассмотрели располневшую фигуру исполнительницы песен.
Тридцатипятилетняя Юлия Проскурякова со своим мужем Игорем Николаевым провела новогодние праздники на территории Майами. Невзирая на то, что практически весь отпуск стояла прохладная погода, певице все-таки удалось окунуться в океан, так как на днях немножко потеплело. Артистка обнародовала в рамках Instagram видеоролик, который был сделан в то время, когда она отдыхала на пляже.
Поклонники рассмотрели на ролике фигуру Проскуряковой. Подписчики не оценили пост Юлии. Они отметили, что певица совсем перестала следить за своей фигурой и в результате на неё снова обрушилась волна критики. Видео исполнительницы песен в течение трёх дней собрало более 6 тысяч лайков и свыше 100 комментариев.
Тридцатипятилетняя Юлия Проскурякова со своим мужем Игорем Николаевым провела новогодние праздники на территории Майами. Невзирая на то, что практически весь отпуск стояла прохладная погода, певице все-таки удалось окунуться в океан, так как на днях немножко потеплело. Артистка обнародовала в рамках Instagram видеоролик, который был сделан в то время, когда она отдыхала на пляже.
Поклонники рассмотрели на ролике фигуру Проскуряковой. Подписчики не оценили пост Юлии. Они отметили, что певица совсем перестала следить за своей фигурой и в результате на неё снова обрушилась волна критики. Видео исполнительницы песен в течение трёх дней собрало более 6 тысяч лайков и свыше 100 комментариев.