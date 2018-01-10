В польском Щецине утилизируют памятник воинам Красной армии

Идея переноса памятника в какое-то другое место была отвергнута. Монумент полностью демонтируют, его металлические фрагменты отправят на металлолом.21 октября 2017 года в Польше внесли изменения и дополнения в Закон о декоммунизации, согласно которому предусматривается сносить мемориалы и другие памятники, памятные доски, барельефы, что отдают «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». В Законе роль главного консультанта местных органов власти отведена Институту национальной памяти. По мнению его сотрудников, в стране надо еще снести где-то 230 памятников, пропагандирующих коммунизм и Красную армию.