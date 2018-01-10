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В польском Щецине утилизируют памятник воинам Красной армии
Муниципалитет польского города Щецин решил утилизировать мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин», сообщило 10 января Польское радио.

В польском Щецине утилизируют памятник воинам Красной армии


Идея переноса памятника в какое-то другое место была отвергнута. Монумент полностью демонтируют, его металлические фрагменты отправят на металлолом.

21 октября 2017 года в Польше внесли изменения и дополнения в Закон о декоммунизации, согласно которому предусматривается сносить мемориалы и другие памятники, памятные доски, барельефы, что отдают «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». В Законе роль главного консультанта местных органов власти отведена Институту национальной памяти. По мнению его сотрудников, в стране надо еще снести где-то 230 памятников, пропагандирующих коммунизм и Красную армию.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 23:20
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