Выставка CES 2018 представила самую маленькую в мире флешку на 1ТБ

Международной выставке электроники CES 2018 дан старт 9 января, продлится масштабное мероприятие до 12 января. Организаторы пригласили различных производителей, которые попытаются удивить мир собственными наиболее передовыми и конкурентными разработками.



Особый интерес привлекла, на одной из площадок выставки, самая компактная в мире флешка, представленная компанией SanDisk. Удивляют не только размеры, но и рабочий объем накопителя, равный одному терабайту. Новинка позволит уместить в кармане одежды 2 048 гигабайт данных, причем едва заметных, благодаря компактным размерам.





Оснастили носитель входом USB Type-C, позволяющим подключение к соответствующим устройствам, поддерживающим подобный интерфейс.



Как рассчитывают специалисты, для желающих приобрести данную разработку SanDisk, не составит труда заплатить за эксклюзивную новинку примерно 500 долларов США.



Напомним, до настоящего момента, самая компактная в мире флешка была представлена накопителем от разработчика - DataTraveler Ultimate GT.