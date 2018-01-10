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Ученые: Гравитация поможет людям путешествовать во времени
Согласно классической физике время течет только прямо с одинаковой скоростью. Люди привыкли к данному утверждению, однако согласно теории относительности это не так.

Ученые: Гравитация поможет людям путешествовать во времени

Согласно утверждению специалистов на элементарном уровне гравитация влияет на скорость времени и направление. Чем она больше, тем медленней течет время. По мнению физиков, время на границе черной дыры полностью останавливается. А вокруг больших планет и звезд время замедляется. ToDay News Ufa передаёт, что люди в будущем смогут воспользоваться гравитацией, чтобы замедлять, ускорять время. Теперь нужно понять, из каких именно волн/частиц состоит сила тяготения.

Однако гравитация позволяет манипулировать только скоростью течения времени, не меняя вектора. При этом теория относительности допускает наличие червоточин «пространственных тоннелей», позволяющих путешествовать во времени. Следует только отыскать в них вход, и исключить закрытие входа.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:49
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