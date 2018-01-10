На Ставрополье в колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера
На Ставрополье для помощи заключенным в местной колонии использовали современные гаджеты.
Некий мужчина, вряд ли из бескорыстных побуждений, вознамерился немного облегчить тяжелые будни нескольких заключенных колони № 1. Для этой цели он взял 6 мобильных телефонов, 5 зарядок к ним и квадрокоптер. Как предполагал находчивый злоумышленник, ночью кварокоптер доставил бы средства связи узникам, а сам остался бы никем не замеченным и вернулся бы к своему хозяину.
Но вот только замечательный план испортили работники колонии. Они, заметив летательный аппарат, перехватили его и сорвали передачу телефонов.
Как сообщается в ведомстве правоохранителей, преступнику, решившему выручить других преступников, придется отвечать перед законом. Правда, только как за административное нарушение.
Некий мужчина, вряд ли из бескорыстных побуждений, вознамерился немного облегчить тяжелые будни нескольких заключенных колони № 1. Для этой цели он взял 6 мобильных телефонов, 5 зарядок к ним и квадрокоптер. Как предполагал находчивый злоумышленник, ночью кварокоптер доставил бы средства связи узникам, а сам остался бы никем не замеченным и вернулся бы к своему хозяину.
Но вот только замечательный план испортили работники колонии. Они, заметив летательный аппарат, перехватили его и сорвали передачу телефонов.
Как сообщается в ведомстве правоохранителей, преступнику, решившему выручить других преступников, придется отвечать перед законом. Правда, только как за административное нарушение.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:37