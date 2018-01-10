На Ставрополье в колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера

Некий мужчина, вряд ли из бескорыстных побуждений, вознамерился немного облегчить тяжелые будни нескольких заключенных колони № 1. Для этой цели он взял 6 мобильных телефонов, 5 зарядок к ним и квадрокоптер. Как предполагал находчивый злоумышленник, ночью кварокоптер доставил бы средства связи узникам, а сам остался бы никем не замеченным и вернулся бы к своему хозяину.Но вот только замечательный план испортили работники колонии. Они, заметив летательный аппарат, перехватили его и сорвали передачу телефонов.Как сообщается в ведомстве правоохранителей, преступнику, решившему выручить других преступников, придется отвечать перед законом. Правда, только как за административное нарушение.