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На Ставрополье в колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера
На Ставрополье для помощи заключенным в местной колонии использовали современные гаджеты.
На Ставрополье в колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера


Некий мужчина, вряд ли из бескорыстных побуждений, вознамерился немного облегчить тяжелые будни нескольких заключенных колони № 1. Для этой цели он взял 6 мобильных телефонов, 5 зарядок к ним и квадрокоптер. Как предполагал находчивый злоумышленник, ночью кварокоптер доставил бы средства связи узникам, а сам остался бы никем не замеченным и вернулся бы к своему хозяину.

Но вот только замечательный план испортили работники колонии. Они, заметив летательный аппарат, перехватили его и сорвали передачу телефонов.

Как сообщается в ведомстве правоохранителей, преступнику, решившему выручить других преступников, придется отвечать перед законом. Правда, только как за административное нарушение.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:37
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