Дмитрий Тарасов, противоречащий своим словам о нежелании "жить ради лайков", разочаровал фанатов

После громкого развода с Бузовой в декабре 2016 года, Тарасов долгое время не высказывался относительно причин расставания. Потом спортсмен объяснил, что Бузова "жила ради лайков", что, по его мнению, сгубило отношения. Сам же Дмитрий мечтал о крепкой семье с детьми, а Ольга хотела заниматься карьерой.Тарасов тогда пообещал, что в новых отношениях у него будет именно так, как не получилось с Бузовой, и никакой публичности не допустит. Но, как заметили интернет-пользователи, парочка только и делает, что пытается привлечь внимание общественности, публикуя в социальных сетях провокационные и интригующие фото.Пользователи Сети сделали вывод, что полузащитник "Локомотива" говорит одно, а делает совершенно другое, про свои же обещания с лёгкостью забывает. В итоге отношения Дмитрия с 23-летней Анастасией Костенко развиваются по тому же сценарию, что и с Бузовой когда-то, поэтому логично подумать, что закончится всё так же плачевно.