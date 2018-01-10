Сеть заинтересовалась сексуальным фото Александры Черно

На свежем фото Александра запечатлена в сексуальном красном бюстгальтере, и больше никакой одежды на ней не видно. Возле публикации девушка написала, что "не так важно в каком теле женщина, важно чтобы она была сексуальна", в очередной раз намекнув на своё нежелание бороться с лишними калориями, чего так рьяно просят почитатели от популярной брюнетки.Откровенный кадр Александры, скопившее уже больше десяти тысяч отметок "нравится", просто осыпали комментариями. И пусть не все призвали Черно продолжать размещать в Instagram подобные материалы, поклонники не сомневаются, что их кумир даже с таким телом сразит любого мужчину.Как известно, в данный момент Александра не имеет парня на телестройке. Кроме того, девушка, которая прежде разорвала отношения с Иосифом Оганесяном, на днях заявила, что вконец разочаровалась и больше не собирается крутить романы.