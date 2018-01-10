Razer представила гибрид ноутбука со смартфоном Project Linda

Смартфон Razer Phone наделили процессором Qualcomm Snapdragon 835 и графическим чипом Adreno 540. Объем оперативной памяти устройства LPDDR4 составляет 8 гигабайт. Стоит отметить, что все разъемы, которые имеются в смартфоне, будут также доступны в ноутбуке. Сам ноутбук выступает в роли док-станции, Razer Phone присоединяется к нему в качестве тачпада и передает «раскладушке» все свои технические опции.Производители отмечают, что уровень рабочей эффективности довольно высок, а до выхода разработки в продажу специалисты проведут модификацию базового Razer Phone. В частности будут улучшены показатели ОЗУ и GPU.Что касается даты начала продаж и возможной стоимости устройства, то по этому поводу пока нет никакой информации.