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Razer представила гибрид ноутбука со смартфоном Project Linda
В рамках выставки CES 2018 компания Razer показала девайс под названием Project Linda. Устройство представляет собой смартфон-ноутбук, но в качестве аппаратной основы используется «начинка» мобильного девайса.

Razer представила гибрид ноутбука со смартфоном Project Linda


Смартфон Razer Phone наделили процессором Qualcomm Snapdragon 835 и графическим чипом Adreno 540. Объем оперативной памяти устройства LPDDR4 составляет 8 гигабайт. Стоит отметить, что все разъемы, которые имеются в смартфоне, будут также доступны в ноутбуке. Сам ноутбук выступает в роли док-станции, Razer Phone присоединяется к нему в качестве тачпада и передает «раскладушке» все свои технические опции.

Производители отмечают, что уровень рабочей эффективности довольно высок, а до выхода разработки в продажу специалисты проведут модификацию базового Razer Phone. В частности будут улучшены показатели ОЗУ и GPU.

Что касается даты начала продаж и возможной стоимости устройства, то по этому поводу пока нет никакой информации.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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