Анфиса Чехова считает нелюбимую работу напрасной тратой энергии

Анфиса Чехова обнародовала в рамках Instagram пост, в котором поведала, что если работа не нравится, то не имеет смысла тратить на нее свое время. Учитывая, сколько времени, там проводит человек, он должен испытывать удовольствие от того, что делает.Ведущая считает, что у людей, которые ходят на работу ради денег, падает производительность, рассеивается энергия. Анфиса советует выбирать занятия только по своим интересам, чтобы от него получать только радость.