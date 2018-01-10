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Анастасия Волочкова насмешила фанатов своей фигурой в новом купальнике
Анастасия Волочкова продолжает выкладывать в рамках Instagram большое количество публикаций со своего отдыха на Мальдивских островах. Однако недоброжелатели продолжают писать нелестные комментарии касательно неидеальной фигуры и массивных плеч балерины.

Анастасия Волочкова насмешила фанатов своей фигурой в новом купальнике

Волочкова в этот раз приняла решение обнародовать публикацию с красивым горизонтом. На данном фото танцовщица позирует на берегу в своем новом купальнике. Но фанаты опять не оценили фотографию и стали критиковать внешность и фигуру Волочковой.

Многие подписчики удивились, где балерина берет свои купальники, потому что они практически ничем не отличаются, разве что только цветом. Некоторые фолловеры писали, что взрослая женщина надевает купальник, в котором все наружу. Публикация Анастасии Волочковой за пять часов собрала более 11 тысяч лайков и около 400 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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