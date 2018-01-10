Стоимость Xiaomi Mi Power 2 на 5000 мАч составит $8

В свою очередь блок питания обладает высококачественной литиево-полимерной батареей ATL, обернутой в оболочку из алюминиевого сплава, устойчивую к царапинам. Версия оснащается одним полноразмерным USB-портом вывода, входным портом micro USB, четырьмя светодиодами для индикации уровня заряда аккумуляторной батареи, кнопкой включения/выключения. Габариты устройства 125х69х9,9 мм. Масса версии составляет 156 г.Xiaomi Mi Power 2 обладает девятиконтурной защитой. Устройство заряжается примерно за 3,5 ч. Одного заряда хватит для полной зарядки Mi 4, а также на 2 цикла iPhone 6/iPhone 5s. Ранее представляли устройство Mi Power 2, ёмкостью на 10 000 мАч. А вот стоимость повербанка в данном случае составит двенадцать долларов.