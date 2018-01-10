АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Razer представила мышь, которая заряжается от магнитного коврика
На CES 2018 компанией Razer было представлено специальный комплект из компьютерной мыши Razer Mamba HyperFlux и коврика Razer Firefly HyperFlux. Стоит отметить, что мышь будет получать электрический заряд от коврика.

Razer представила мышь, которая заряжается от магнитного коврика


Специалисты отмечают, что благодаря такой опции, вес беспроводной мыши значительно уменьшился из-за отсутствия в ней аккумулятора. Таким образом, коврик посредством магнитного поля передает мыши электрический заряд, обеспечивая тем самым ее бесперебойное питание. Сам же коврик Razer Firefly HyperFlux подключается к компьютеру.

Отмечается, что мышь Mamba HyperFlux оснащена сверхточным оптическим датчиком Razer 5G на 16 000 DPI. Вес разработки едва достигает отметки в 96 грамм. Благодаря двум вариантам покрытия коврика, пользователь сможет подстраивать режим работы. Так на одной стороне имеется жесткое покрытие для быстрых и резких движений, а с другой – мягкое, которое дает возможность выполнять более точную работу сенсором.

Стоимость комплекта составляет 249,99 доллара.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о важности «разгрузочного»
Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в
Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном»
Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в
Сенат США решил разобраться с проблемой
Обложку «Playboy» впервые украсит
Просмотреть все новости