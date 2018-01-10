Razer представила мышь, которая заряжается от магнитного коврика

Специалисты отмечают, что благодаря такой опции, вес беспроводной мыши значительно уменьшился из-за отсутствия в ней аккумулятора. Таким образом, коврик посредством магнитного поля передает мыши электрический заряд, обеспечивая тем самым ее бесперебойное питание. Сам же коврик Razer Firefly HyperFlux подключается к компьютеру.Отмечается, что мышь Mamba HyperFlux оснащена сверхточным оптическим датчиком Razer 5G на 16 000 DPI. Вес разработки едва достигает отметки в 96 грамм. Благодаря двум вариантам покрытия коврика, пользователь сможет подстраивать режим работы. Так на одной стороне имеется жесткое покрытие для быстрых и резких движений, а с другой – мягкое, которое дает возможность выполнять более точную работу сенсором.Стоимость комплекта составляет 249,99 доллара.