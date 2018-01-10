Роман Гриценко вызвал недоумение фанатов, не поддержав Ольгу Бузову после новости о женитьбе Тарасова

Расставшись с Тарасовым год назад, Бузова следила за жизнью этого мужчины, чувства к которому не остыли, попутно продвигаясь по карьерной лестнице певицы. Совершенно естественно, что телезвезде было больно, когда футболист начал встречаться с молодой моделью из Ростовской области. Поклонники Ольги всё видели и понимали, а сейчас ещё сильнее переживают за неё, ведь Дмитрий снова стал женатым.Кроме того, в последнее время Бузовой нездоровится, и даже пришлось ей вызывать на дом врачей и ставить капельницы, а главного ухажёра в лице Романа Гриценко не видно. Фанаты певицы полагали, что парень броситься к своей любимой девушке в такой сложный для неё момент, но всё оказалось иначе.А хейтеры уже начинают потешаться над ситуацией. По их мнению, сценаристы явно схалтурили здесь, ведь Гриценко, который без ума от Бузовой, просто обязан был примчаться с цветами и лекарствами к зачахшей Ольге.