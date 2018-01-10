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Роман Гриценко вызвал недоумение фанатов, не поддержав Ольгу Бузову после новости о женитьбе Тарасова
Роман Гриценко, который считается самым активным поклонником Ольги Бузовой, не поддержал звезду реалити-шоу "Дом-2" после известий о женитьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

Расставшись с Тарасовым год назад, Бузова следила за жизнью этого мужчины, чувства к которому не остыли, попутно продвигаясь по карьерной лестнице певицы. Совершенно естественно, что телезвезде было больно, когда футболист начал встречаться с молодой моделью из Ростовской области. Поклонники Ольги всё видели и понимали, а сейчас ещё сильнее переживают за неё, ведь Дмитрий снова стал женатым.

Роман Гриценко вызвал недоумение фанатов, не поддержав Ольгу Бузову после новости о женитьбе Тарасова

Кроме того, в последнее время Бузовой нездоровится, и даже пришлось ей вызывать на дом врачей и ставить капельницы, а главного ухажёра в лице Романа Гриценко не видно. Фанаты певицы полагали, что парень броситься к своей любимой девушке в такой сложный для неё момент, но всё оказалось иначе.

А хейтеры уже начинают потешаться над ситуацией. По их мнению, сценаристы явно схалтурили здесь, ведь Гриценко, который без ума от Бузовой, просто обязан был примчаться с цветами и лекарствами к зачахшей Ольге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:49
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